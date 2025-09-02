Ambra Angiolini e Jolanda Renga: amore al Festival di Venezia

Il Festival del Cinema di Venezia è sempre un momento di grande emozione, grazie alle pellicole presentate e alle star che calcano il red carpet. Quest’anno ha colpito particolarmente la meravigliosa coppia formata da Ambra Angiolini e la figlia Jolanda Renga.

Le due, unite da un legame speciale, si sono mostrate sorridenti e complici, mano nella mano, attirando così l’attenzione di fotografi e fan. Jolanda ha condiviso sui social il suo entusiasmo per l’evento, scrivendo: “Che fortuna avere il privilegio di poter dire ‘C’ero!’. La magia di questa esperienza aumenta grazie alla meravigliosa città che ci ha ospitate e alla gentilezza di chi abbiamo incontrato.”

Ha anche descritto le emozioni provate nel camminare sul tappeto rosso, esprimendo sia la gioia che la paura di sentirsi fuori luogo. La giovane ha concluso il suo messaggio sottolineando quanto fosse bello camminare accanto alla madre, con il cuore colmo di gratitudine.

Questo momento di condivisione tra madre e figlia ha reso ancora più affascinante la loro presenza al festival, lasciando un’impronta dolce nel cuore di tutti i presenti.