Ambra Angiolini, arriva una rivelazione choc sull’attrice: “Occupa abusivamente casa mia a Milano”

Nel corso delle ultime ore Ambra Angiolini si è ritrovata al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, ha fatto una rivelazione choc sull’attrice. La wedding planner ha infatti confessato che l’attrice starebbe occupando abusivamente la sua casa. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda.

In queste ultime ore il nome di Ambra Angiolini è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa ma non per questioni di cuore. Silvia Slitti, wedding planner e moglie di Giampaolo Pazzini, ha denunciato sulle sue Instagram Stories il fatto che l’attrice stia occupando abusivamente la sua casa di Milano.

Inizialmente la rivelazione viene fatta senza fare nomi in seguito, però, in una lunga intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli la wedding planner conferma che il destinatario del suo sfogo social è proprio Ambra. Questo è quanto scritto dalla donna su Instagram:

Oggi vi voglio raccontare una storia perché è una situazione che mi fa stare male, che mi rende impotente e per questo frustrata. Ma soprattutto molto nervosa e direi anche demoralizzata nei confronti dell’essere umano ‘donna’ che io invece ho sempre reputato molto capace di ragionare e di ‘fare la cosa giusta’. La storia, non sto a dirvi chi sono i soggetti in questione ma magari chi mi conosce lo capirà senza troppe difficoltà, si svolge a Milano…

Silvia Slitti, facendo poi nomi e cognomi nell’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli, ha confessato di aver affittato la sua casa a Milano ad Ambra e a Massimiliano Allegri nel giugno 2021. Quando si sono lasciati, l’attrice ha deciso di rimanere nell’appartamento. Stando alle parole di Silvia, il contratto aveva una durata di dieci mesi e, nonostante la scadenza, Ambra si troverebbe ancora in quella casa.

La weeding planner afferma che allo scadere del contratto sono entrati nella questione i legali. Silvia afferma che Ambra l’avrebbe chiamata affermando di non voler lasciare casa in quanto sua figlia studia lì. Stando alle sue parole, dopo molte peripezie Silvia non sarebbe ancora riuscita a riprendere in mano la sua abitazione.

Da qui il lungo sfogo social prima e l’intervista rilasciata alla Lucarelli poi, affermando:

Solo che il contratto era fino al 30 giugno e siamo al 21 settembre. E io devo stare in hotel e lei a casa mia. E’ assurdo.

Al momento Ambra non ha replicato alle accuse di Silvia Slitti.