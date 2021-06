Riflettere sui grandi cambiamenti abilitati dalla digitalizzazione e sulle possibilità offerte dai piani internazionali e nazionali per la ripresa. Ma anche esplorare tre pilastri fondamentali per la transizione verso il futuro, ossia la sostenibilità, l’intelligenza artificiale e il futuro del lavoro.

È questo il duplice obiettivo che giovedì 17 giugno animerà “Ambizione Italia #DigitalRestart – L’innovazione per la crescita sostenibile”, l’evento organizzato da Microsoft dedicato alla ripartenza del Sistema Italia. L’appuntamento riunirà i top manager di Microsoft e di altre grandi realtà nazionali e internazionali (Poste Italiane, Intesa Sanpaolo, Campari Group, Eni gas e luce, Lavazza Group, Rina, Sogei e l’Aura Blockchain Consortium, il consorzio fondato dal Gruppo Prada, Lvmh e Cartier), con l’obiettivo di individuare i fronti più caldi del prossimo futuro, far emergere le best practice d’ispirazione e mettere in evidenza i progetti concreti di sviluppo digitale e sostenibile.

L’evento, che sarà moderato dal direttore di Italian Tech, Riccardo Luna, e la cui apertura sarà trasmessa sull’homepage di Repubblica.it, si snoderà lungo diversi temi chiave dei prossimi anni: dalla rivoluzione green alla sostenibilità digitale, passando per la cultura dell’innovazione e le trasformazioni del lavoro. Del resto, il piano Next Generation Eu e il Piano nazionale di ripresa e resilienza collocano l’Italia all’interno di un processo di sviluppo, trasformazione e competitività che farà leva proprio sui due driver strategici della digitalizzazione, dall’intelligenza artificiale al cloud, e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il tandem della sostenibilità digitale è anche quello su cui Microsoft ha impostato Ambizione Italia #DigitalRestart, il piano lanciato lo scorso anno con l’obiettivo di sostenere una crescita sostenibile del Sistema Italia sfruttando il digitale e facendo leva sull’ecosistema nazionale. Non a caso, l’evento non ospiterà solamente la fotografia delle tendenze più rilevanti del presente, e soprattutto del prossimo futuro, ma anche le esperienze di trasformazione sviluppate finora dall’ecosistema.