Ambiente, patron Diotti: ''Trasformare scarti in risorsa, doveroso adattarsi a Green economy'

”E’ noto a tutti che le risorse del nostro Pianeta non sono infinite e vanno salvaguardate e le nostre aziende, Diotti Spa e Diotti Trading srl, sono già da tempo estremamente sensibili al tema della Green Economy. Grazie al trattamento dei rifiuti e al riciclo, infatti, già ci inseriamo nella catena dell’economia circolare trasformando lo scarto in risorsa. Non ci spaventano, quindi, i potenziali ulteriori impatti sulla nostra politica d’impresa. Quando il fine è così importante, adattarsi è doveroso”. Lo dice all’Adnkronos il patron della Diotti SpA e Diotti Trading Srl, Samuele Diotti, raccontando il processo innovativo volto alla sostenibilità ambientale intrapreso dalla sua azienda fondata ad Erba negli anni ’30, in occasione del prossimo 53mo Earth Day.

Diotti punta l’accento sulla necessità del riciclo. ”Molti metalli ferrosi e non ferrosi, se dispersi o abbandonati nell’ambiente, possono essere causa di inquinamento e danni biologici. Ecco, quindi, che il loro recupero può essere un giusto esempio di economia circolare e sostenibile poiché permette di reimmettere nel ciclo produttivo materiali riutilizzabili quasi all’infinito, minimizzando i costi e le emissioni che deriverebbero dalla creazione di nuove risorse. Quindi il riciclo è di primaria importanza e va sostenuto fortemente”.

”La Diotti SpA – sottolinea – è da sempre fortemente radicata nel territorio in cui opera e, iniziando all’interno del proprio perimetro aziendale, si impegna costantemente per ridurre al minimo l’impatto ambientale, avvalendosi delle migliori tecnologie disponibili, e per contenere i consumi delle fonti energetiche e idriche utilizzate in rapporto alle quantità di rifiuti trattati. Riteniamo che la salvaguardia dell’intero pianeta inizi da ciò che ci circonda e ci sta vicino quotidianamente”.