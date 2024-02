Ambiente, Mazzoncini: “Esportiamo tonnellate di rifiuti. Necessario investire”

– “In Italia esportiamo, ancora, molti milioni di tonnellate di rifiuti“. È quanto affermato da Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.

“Il tema del ciclo dei rifiuti è un aspetto cruciale per la nostra economia, considerato che siamo un paese industriale e manifatturiero senza avere materie prime. Continuare a mandare in discarica i rifiuti o esportarli all’estero è quindi anacronistico”.

Per il manager “è prioritario, pertanto, investire sugli impianti in grado di recuperare la materia e, per tutti quei rifiuti che non possono essere recuperati, nei termovalorizzatori in grado di produrre energia, per favorire l’innovazione e lo sviluppo”.