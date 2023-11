Ambiente, ENEA partecipa all’Earth Technology Expo 2023

– Dal 15 al 18 novembre, ENEA partecipa alla terza edizione “Earth Technology Expo“, la manifestazione, che si terrà a Firenze, dedicata alle idee, ai progetti e alle infrastrutture green per l’adattamento climatico, l’acqua, il territorio, le aree urbane e la difesa dai rischi naturali.

Tra le attività presentate da ENEA: tecnologie satellitari, droni, sensoristica avanzata, piattaforme innovative per la sicurezza delle infrastrutture critiche e la gestione degli ambienti marini, agricoltura 4.0, tavole vibranti, ricerche e nuove tecnologie per lo spazio, il mare, gli ecosistemi e l’acqua.

In particolare, in questa edizione, l’Agenzia sarà presente con le ultime proiezioni climatiche per il mar Mediterraneo, le più recenti novità in tema di protezione, sicurezza ed efficienza delle infrastrutture critiche e di gestione dell’ambiente marino, sistemi biorigenerativi per il supporto alla vita dell’uomo nello Spazio, ma anche geoarcheologia, protezione sismica, tecnologie satellitari, telerilevamento, tutela della risorsa idrica e formazione.

ENEA sarà presente con uno stand dedicato presso il Padiglione Spadolini, per un percorso della scienza che abbina pannelli, video e foto, ma anche con un ampio programma di talk rivolti a cittadini, imprese, PA e professionisti coinvolti nel sistema di protezione civile, prevenzione dei rischi e ricostruzione post-emergenza.