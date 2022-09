Ambienta SGR vende SF Filter Group a fondi Equistone Partners Europe

– Ambienta SGR, asset manager focalizzato sull sostenibilità ambientale, ha raggiunto un accordo per la vendita di SF Filter Group, leader nel mercato europeo dei filtri per applicazioni nei settori della mobilità non automotive industriale. La slocietà è stata ceduta a fondi gestiti da Equistone Partners Europe. Le due parti si sono impegnate a osservare un obbligo di riservatezza sui dettagli finanziari dell’operazione.

Ambienta aveva acquisito una quota di maggioranza in SF Filter nel Gennaio 2016 ed era stata testimone del passaggio di SF Filter

da azienda a gestione padronale in un’impresa a gestione manageriale con un management team esperto e una moderna organizzazione centralizzata e internazionale.

Sotto la guida di Ambienta, è stato introdotto un sistema gestionale ERP e lanciato uno shop online, la catena logistica è stata riorganizzata e ottimizzata ed è stato introdotto un robusto programma ESG, con un impatto importante sulla gestione della supply chain

e sulla riduzione dei consumi di energia e acqua, scesi rispettivamente del 6% e del 31%. Tutti i vantaggi economici derivanti da questi interventi sono stati reinvestiti in competenze e magazzino.

Stefano Bacci, Partner e Responsabile ESG di Ambienta, ha affermato ” SF Filter è un ottimo esempio della filosofia d’investimento di Ambienta: un’acquisizione primaria di un business con un forte contenuto ambientale, a supporto di stabilità e crescita”.

Per Hans Haderer, Partner e “Head of DACH” di Ambienta, “sostenere le ambizioni di sviluppo strategico delle proprie partecipate è un valore aggiunto fondamentale di Ambienta”.

“Desideriamo ringraziare Ambienta per il forte supporto che ci ha assicurato nell’intera fase di riallineamento strategico del nostro gruppo nel corso degli ultimi anni”, ha sottolineato Daniel Infanger, CEO di SF Filter Group, aggiungendo “insieme abbiamo realizzato una serie di interventi che hanno consentito a SF Filter di consolidare ulteriormente la propria posizione di leader in Europa, di migliorare l’efficienza e di aggiungere valore sostenibile”.