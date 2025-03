Ambasciatore di Marca per Eventi – Campagne di Sensibilizzazione 2025 – Opportunità per Neofiti

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Brand Ambassador in Eventi – Campagne di sensibilizzazione 2025 – Anche senza esperienza



Azienda: Talent Marketing



Descrizione del lavoro: Siamo un’agenzia di Marketing Diretto che sta crescendo e vuole continuare a farlo, inserendo nuove risorse nel team. Lavoriamo con lo scopo di promuovere e sostenere i Brand e i progetti delle quattro più famose associazioni non-profit del panorama internazionale.Siamo alla ricerca di giovani talenti per il ruolo di Promoter.Se hai una grande passione per la comunicazione, sei entusiasta di lavorare a contatto con il pubblico e hai voglia di crescere professionalmente, questa è la tua occasione!Il nostro lavoro viene svolto in Team attraverso il marketing diretto, face to face, a stretto contatto con il pubblico.Le mansioni iniziali prevedono la presenza nelle campagne di sensibilizzazione del Brand, la promozione dei progetti, acquisizione di nuovi supporter per i progetti stessi e gestione del materiale di welcome e della documentazione necessaria.Le nuove risorse saranno affiancate da Tutor fino al raggiungimento dell’autonomia.Lavoriamo in stand brandizzati presso eventi di vario tipo(store, centri commerciali, concerti, ospedali, farmacie, supermercati, IKEA, ecc…).L’inserimento avviene tramite contratto con pagamenti mensili, aggiungiamo bonus e incentivi.Chi cerchiamo:

Una personalità solare e comunicativa, con voglia di mettersi in gioco.

Esperienza pregressa non necessaria, ma la passione per il mondo del marketing e delle promozioni è fondamentale!

Ottima capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi.

Disponibilità a lavorare full time o part time (minimo 2 giorni)

Se pensi di avere il profilo giusto, inviaci subito la tua candidatura! Entra a far parte della nostra squadra e diventa un protagonista del nostro successo!



Luogo: Padova