AmazonCommercial – Cuffie Bluetooth di prima qualità

Descrizione Prodotto

Bluetooth Multipoint

Le cuffie Bluetooth sono in grado di collegarsi a più dispositivi contemporaneamente.Facile passaggio tra dispositivi, ad es. tra computer e telefono.

Cancellazione del rumore

La tecnologia ANC ibrida adattiva filtra il rumore di fondo in base all’ambiente, dagli uffici affollati al vento o ai rumori del traffico esterno.

4 microfoni

Grazie all’aiuto dei quattro microfoni beamforming MEMS digitali, le cuffie offrono connessioni chiare e chiamate di qualità superba.

Suono stereo con AptX

Le cuffie Bluetooth offrono streaming stereo di alta qualità con AptX per un audio nitido e intenso.

La confezione contiene un paio di cuffie nere con dongle BT per connettività wireless Bluetooth multipoint

Tecnologia AptX per streaming stereo di alta qualità

Audio nitido con 4 microfoni adattivi ibridi con Active Noise Cancellation (ANC) e 3 microfoni beamforming MEMS digitali

Accensione e spegnimento facili; alimentazione con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2,7 watt (inclusa)

Design pieghevole per essere trasportate facilmente ed essere riposte compatte

Dimensioni del prodotto: 14,5 x 19,5 x 8 cm (lunghezza x larghezza x altezza)

169,50 €