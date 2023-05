AmazonBasics – Set con copripiumino in microfibra, blu scuro, 220 x 250 cm / 50 x 80 cm x 2

Descrizione Prodotto

Set di biancheria da letto AmazonBasics in microfibra

Questo set di biancheria da letto AmazonBasics in microfibra regala immediatamente una ventata d novità e freschezza a qualsiasi camera da letto. Il copripiumino fornisce un ulteriore strato di calore e comfort, in qualunque periodo dell’anno. Il copripiumino si adatta a qualsiasi piumino di dimensioni adatte e presenta un inserto nascosto con i bottoni, che consente una chiusura sicura del copripiumino.

Lavabile in lavatrice

Per una facile manutenzione, le federe possono essere lavate in lavatrice e asciugate in asciugatrice a basse temperature. Se necessario, è possibile trattare le federe con candeggina senza cloro.

Dettagli Set di biancheria da letto, con federe Realizzato al 100% in microfibra di poliestere, morbida e resistente Materiale anti piega Lavare in lavatrice in acqua calda, non utilizzare candeggina contenente cloro; asciugare in asciugatrice a bassa temperatura

100% microfibra di poliestere

Il set di biancheria da letto AmazonBasics, realizzato in microfibra di poliestere al 100%, è particolarmente e presenta una naturale caratteristica anti pieghe. Piacevolmente morbido al tatto. Oltre a essere resistente e soffice, questo set sorprende anche per calore e la traspirabilità che offre.

Design semplice

Il set in microfibra AmazonBasics è disponibile in una vasta gamma di tonalità, dal bianco luminoso a colori intensi e rilassanti, per garantire un’eleganza senza tempo che si abbinerà sia a uno stile classico che contemporaneo. Questo set è anche facile da abbinare a lenzuola in tinta unita o con fantasia, cuscini decorativi e al resto dell’arredo della tua camera da letto. Il set di biancheria in microfibra AmazonBasics, alla moda e confortevole, è perfetto per qualsiasi camera padronale, camera degli ospiti, cameretta dei bambini.

Realizzato in microfibra di poliestere al 100% (85 g/mq) per eccezionale morbidezza

Tessuto anti-piega morbido, resistente e traspirante: ideato per essere usato in tutte le stagioni

Può essere abbinato ad altra biancheria da letto in microfibra Amazon Basics per un design senza tempo

Lavare in lavatrice a 40 °c, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a temperature basse

Dimensioni: 220 x 250 cm

Scelta di colori e motivi disponibili

30,83 €