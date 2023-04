AmazonBasics – Cartucce filtranti per acqua, Confezione da 12., Confezione da 12

Descrizione Prodotto

Cartucce filtranti per acqua di AmazonBasics

Progettate per essere usate con qualsiasi caraffa filtrante AmazonBasics o Brita Maxtra, le cartucce filtrano l’acqua del rubinetto, ottenendo un’acqua più pulita e dal gusto migliore, per bere, cucinare, stirare a vapore, ecc.

Compatibili con tutte le caraffe AmazonBasics e Brita Maxtra Processo di filtrazione in 4 fasi, senza lunghi periodi d’ammollo prima dell’uso – Riducono cloro, calcare e altre impurità dell’acqua La sottile rete integrata intrappola e trattiene le particelle filtrate Sostituire le cartucce ogni 30 giorni o 100 L Prodotte in Svizzera

Installazione facile in 4 pass

Installate la cartuccia in 4 semplici passi. Basta immergerla in acqua fredda e scuotere avanti e indietro per 10 secondi (non necessita di lunghi ammolli precedenti all’uso). Successivamente, inserire la cartuccia nell’imbuto della caraffa (non inclusa), riempire due volte la caraffa con acqua e svuotare. Al terzo riempimento, la cartuccia filtrante è pronta per l’uso.

Dura 30 giorni

Sostituire le cartucce ogni 30 giorni o 100 L, a seconda della durezza dell’acqua.

Gusto ottimo per cibi/bevande

Le cartucce filtranti riducono cloro, calcare e altre impurità che alterano gusto e odore dell’acqua. Risultato: acqua limpida e dal gusto buono tutti i giorni. L’uso esclusivo di acqua filtrata consente di ottenere sapori puri per preparare bevande calde e fredde o per cucinare zuppe, stufati e altre deliziose ricette.

L’acqua filtrata, inoltre, è la scelta migliore per elettrodomestici come bollitori, macchine del caffè, ferri da stiro a vapore, ecc. Riduce la formazione del calcare, minimizza la necessità di pulire e promuove una vita più lunga e migliori prestazioni.

Plastica priva di BPA

Realizzata in plastica resistente priva di BPA, la caraffa AmazonBasics offre serenità e costituisce la scelta migliore per il nostro pianeta. Riduce il consumo di bottiglie di plastica e garantisce prestazioni di lunga durata.

Compatibilità conveniente

Per una massima versatilità e convenienza, le cartucce filtranti di AmazonBasics funzionano con tutte le caraffe AmazonBasics e BRITA MAXTRA. Le cartucce filtranti di AmazonBasics, usate insieme alla caraffa, facilitano la filtrazione dell’acqua, per bere e cucinare e per l’uso in casa.

Riduce efficacemente cloro, calcare e altre impurità dell’acqua; ideali per le acque dure

La sottile rete integrata intrappola e trattiene le particelle filtrate; senza BPA

Sostituire le cartucce ogni 30 giorni o 100 litri, a seconda della durezza dell’acqua

Installazione facile in 4 fasi: non necessitano di lunghi periodi di ammollo prima dell’uso

Nota! Non compatibile con Mantra+

