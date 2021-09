500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 50 per ruoli di alto profilo tecnologico. Sono i numeri con cui Amazon Italia annuncia una delle più grandi campagne virtuali di reclutamento in tutta Europa. E lo fa attraverso la presentazione di un “Career day” che si svolgerà in via telematica il prossimo 16 settembre, con una diretta streaming che partirà alle 10:30, un evento aperto a tutti che vedrà tra i collegati anche il Ceo del gigante di Seattle, Andy Jessy. Con lui Mariangela Marseglia, country manager di Amazon per l’Italia e la Spagna. L’evento ha l’obiettivo di aiutare tutti coloro che desiderano trovare lavoro in Amazon o in un’altra azienda, sia che ne stiano cercando uno nuovo o che desiderino cambiare completamente il proprio percorso di carriera. L’Amazon Career Day è aperto a tutti coloro che si registreranno sul sito amazoncareerday.com. Nel corso dell’evento saranno proposte circa 300 sessioni di Career Coaching individuale, in cui i recruiter di Amazon saranno a disposizione per dare suggerimenti e consigli utili su come affrontare in modo efficace il processo di ricerca di un nuovo lavoro, rivedere il proprio curriculum e scoprire più nel dettaglio i profili di cui è alla ricerca oggi Amazon in Italia.

Queste nuove posizioni si rivolgono a persone di ogni livello di esperienza, istruzione, background e professionalità, sia principianti che più esperti. Le assunzioni sono aperte in tutta Italia e coinvolgono differenti aree dell’azienda, dagli uffici corporate di Milano, ai Centri di Sviluppo tecnologico, ai Data Center, fino al settore della logistica. In questo momento, Amazon è alla ricerca di differenti profili quali ingegneri, informatici, sviluppatori di software, sales e marketing account, responsabili amministrativi. Inoltre, è possibile candidarsi alle oltre 9mila posizioni aperte in tutta Europa dove Amazon ha creato circa 175mila posti a tempo indeterminato fino ad ora. “Ogni giorno ci impegniamo con passione per essere il miglior luogo di lavoro in cui le persone possano avere carriere appaganti e durature”, ha commentato Andy Jassy, CEO di Amazon – Amazon continua a crescere rapidamente e continua ad inventare senza sosta in diverse aree, speriamo che Career Day offra a chi cerca lavoro il supporto necessario per sviluppare nuove competenze o reinventare la propria carriera in Amazon o altrove”.

“Molte persone oggi stanno cercando il loro primo lavoro, desiderano fare carriera o ambiscono a cambiare il proprio percorso professionale, e noi abbiamo centinaia di nuovi posti di lavoro aperti in tutta Italia” – ha aggiunto spiega Mariangela Marseglia, Vice President e Country Manager Amazon.it e Amazon.es – abbiamo creato oltre 12.500 nuovi posti di lavoro in Italia nell’ultimo decennio e continueremo a investire e a creare nuove opportunità in questo Paese. Puntiamo ad essere il miglior datore di lavoro del mondo, offrendo stipendi tra i più alti del settore, possibilità di crescita e di carriera e un ambiente di lavoro inclusivo, sicuro e moderno. Oltre a retribuzioni competitive, tutti i nostri dipendenti ricevono un pacchetto completo di benefit che include l’assicurazione contro gli infortuni, i buoni pasto, gli sconti sugli acquisti e l’assicurazione medica privata – ha proseguito la Marseglia – inoltre, crediamo molto nella formazione dei nostri dipendenti a cui proponiamo programmi di aggiornamento professionale come il Career Choice, che anticipa il 95% del costo delle rette e dei libri di testo per i corsi professionali scelti dai dipendenti”. Nei primi 8 mesi del 2021 Amazon ha già assunto a tempo indeterminato 4000 persone nei suoi centri e nei suoi uffici italiani, superando l’obiettivo fissato a quota 3000 per l’anno in corso.

Il career day non solo un’iniziativa italiana, né limitata un giorno: l’azienda di Seattle assumerà infatti nei prossimi mesi 55.000 dipendenti a livello globale in ruoli tecnologici e corporate, di cui oltre 40.000 negli Usa. € un incremento della forza lavoro pari al 20 per cento. Lo afferma l’amministratore delegato Andy Jassy in un’intervista a Reuters, sottolineando che la società ha bisogno di persone per mantenere il passo della domanda nelle vendite, nel cloud e nel marketing. Nel campo della tecnologia, il piano di assunzioni annunciato da Jassy non è solo raro, ma unico: basti pensare che è pari al totale dei dipendenti di Facebook in tutto il mondo e a circa un terzo di quelli di Google.