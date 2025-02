Amazon svela il chip quantistico Ocelot: potenzialità e applicazioni

Tutte le grandi aziende tecnologiche e molte startup stanno lavorando per sviluppare computer quantistici utilizzabili in ambito scientifico e commerciale. La promessa del quantum computing è di risolvere problemi che sfuggono ai computer classici, con applicazioni in vari settori come la scienza dei materiali, la medicina e la finanza. Amazon Web Services (AWS) ha recentemente annunciato il suo primo chip quantistico, Ocelot, poco dopo il lancio del chip Majorana 1 di Microsoft. Il 2025 segnerà il centenario della meccanica quantistica e stiamo assistendo ai primi passi in questa nuova tecnologia.

Uno dei principali ostacoli nello sviluppo dei computer quantistici è la sensibilità dei qubit alle perturbazioni ambientali, che possono causare errori nei calcoli. Per affrontare questo problema, vengono utilizzate tecniche di correzione degli errori quantistici, ma queste richiedono un numero elevato di qubit fisici, aumentando i costi e la complessità.

Il chip Ocelot di AWS presenta un approccio innovativo alla correzione degli errori, integrandola fin dall’inizio nell’architettura. Questo consente di ridurre il costo della correzione fino al 90%, diminuendo drasticamente il numero di qubit fisici necessari e portando a computer quantistici più piccoli, affidabili e meno costosi. La struttura di un qubit logico in Ocelot è composta da “cat qubit” e circuiti per la stabilizzazione e correzione. AWS ha sviluppato anche un metodo per lavorare il Tantalio sul chip di silicio per migliorare le prestazioni.

Oskar Painter di AWS prevede che i costi per i nuovi processori quantistici potrebbero essere significativamente ridotti, accelerando la realizzazione di computer quantistici pratici. Ocelot, sebbene ancora un prototipo, rappresenta un progresso significativo verso computer quantistici più affidabili.