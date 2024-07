Amazon sta SCONTANDO gli aspirapolveri Dreame! Fai presto e RISPARMIA

Dreame Technology è un produttore cinese di elettrodomestici fondato da Yu Hao nel 2017. I suoi prodotti principali includono aspirapolvere senza filo, lavapavimenti, asciugacapelli, robot aspirapolvere e lavapavimenti. In particolare però, è specializzata nella produzione di aspirapolveri. Ecco di seguito 2 prodotti in offerta molto interessanti.

Dreame Z30

Aspirapolvere Senza Fili, funge anche da Scopa Elettrica Senza Fili. Aspirazione da 310 AW, Autonomia straordinaria fino a 90 Minuti. Rilevamento Automatico Sporcizia, la elimina da solo. Regolazione Automatica dell’aspirazione, e ciò è importante anche per il consumo della batteria.

Dreame H13 Pro

Aspirapolvere Lavapavimenti straordinaria. Lavaggio a Spazzola 60 °C, 30 minuti di Asciugatura ad Aria Calda, Auto-Pulizia a Doppia Rotazione, 18.000 Pa di potenza di aspirazione, Pulizia Edge-to-Edge per non lasciare nulla di intentato. Funzione GlideWheel™: è cioè dotato di due motori posteriori, che consentono di raggiungere i bordi e gli angoli senza sforzo. Spazzola a LED per raggiungere lo sporco negli angoli più bui.

