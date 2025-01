Amazon sospende le consegne con i droni: troppi incidenti.

Amazon ha interrotto le nuove consegne commerciali tramite droni, sospendendo le operazioni in Texas e Arizona a seguito di un incidente, non specificato, che ha coinvolto due droni MK30 distrutti durante i test all’aeroporto di Pendleton, in Oregon. I droni MK30, più leggeri e con maggiore autonomia rispetto ai modelli precedenti, hanno subito uno dei loro primi incidenti a dicembre, quando uno di essi ha preso fuoco dopo una caduta.

Amazon ha comunicato che l’incidente è stato legato a un malfunzionamento software causato da condizioni meteorologiche, in particolare pioggia leggera, verificatisi durante i test. Sebbene non abbia definito questi incidenti come la “principale ragione” per la sospensione delle operazioni, la situazione ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza della flotta di droni. Oltre agli eventi di dicembre, era già avvenuta una collisione tra due droni MK30 durante un test precedente.

La sospensione delle operazioni di consegna è stata avviata da Amazon in modo volontario. Secondo Sam Stephenson, portavoce dell’azienda, attualmente si stanno effettuando modifiche software sui droni per migliorarne prestazioni e sicurezza. Dopo il completamento di questi aggiornamenti, l’azienda dovrà ottenere l’approvazione dalla Federal Aviation Administration (FAA) per poter riprendere le operazioni di consegna. Questa cautela evidenzia l’impegno di Amazon nel garantire la sicurezza dei nuovi modelli di drone.

Nel periodo di sospensione, i dipendenti coinvolti nel progetto di droni continueranno a ricevere il proprio stipendio, come confermato da Stephenson. Amazon ha avuto successo nel lanciare un servizio di consegna non medica tramite droni in Texas nel 2022, estendendolo anche per la consegna di farmaci prescritti nel 2023. Nonostante la sospensione delle operazioni, l’azienda prevede di raggiungere nuovi traguardi nel 2024, con iniziative che potrebbero includere aree come Phoenix, in Arizona, dove il servizio è già attivo.

In sintesi, la decisione di Amazon di sospendere le consegne tramite droni è una misura precauzionale per affrontare le problematiche di sicurezza emerse durante i test, con l’obiettivo di migliorare le tecnologie e riprendere le operazioni in futuro.