Amazon sfida la legge sul lavoro di New York in tribunale

Amazon ha citato in giudizio il Public Employment Relations Board (PERB) dello Stato di New York, contestando una nuova legge che, secondo l’azienda, rappresenta un tentativo inaccettabile di regolare le questioni legate al lavoro nel settore privato. La denuncia, presentata presso il tribunale federale di Brooklyn, accusa New York di compiere una “presa di potere incostituzionale”, lasciando che il PERB superi l’autorità del National Labor Relations Board (NLRB) in tema di organizzazione sindacale e controversie lavorative.

La legge, conosciuta come Senate Bill 8034A, è stata firmata dalla governatrice Kathy Hochul e ha lo scopo di proteggere i diritti dei lavoratori a causa della mancanza di un quorum all’NLRB, che ha provocato l’accumulo di centinaia di casi irrisolti. Amazon sostiene che il PERB ha già approfittato di questa legge, presentando un’accusa relativa al licenziamento di Brima Sylla, un impiegato del magazzino JFK8 di Staten Island e vicepresidente di un sindacato locale, mentre l’NLRB si stava già occupando della questione.

Secondo Amazon, la legge statale altera il diritto del lavoro negli Stati Uniti, stabilendo che il PERB può esercitare la sua giurisdizione su ogni datore di lavoro privato fino a quando l’NLRB non emette una sentenza contraria. Ciò creerebbe un conflitto tra autorità statale e federale. Il PERB e l’ufficio del procuratore generale di New York non hanno rilasciato commenti immediati.

Recentemente, il NLRB ha affermato che la legge federale potrebbe prevalere sulle misure statali in discussione. Inoltre, ha avviato una causa contro New York per cercare di bloccare l’applicazione della nuova legge. Il caso è contrassegnato come Amazon.com Services LLC contro New York State Public Employment Relations Board.