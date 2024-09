AMAZON: Sconto del 31% su un Eccellente Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione All-in-One!

eufy X10 Pro Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione All-in-One è attualmente oggetto di una straordinaria offerta a tempo, che sconta il suo prezzo fino al 31%. Ma devi fare in fretta, perché si tratta di una promo a tempo e non durerà a lungo. Ti basterà applicare una spunta per ottenere un coupon di 50 euro!

VAI SUBITO ALL’OFFERTA L’aspirapolvere lavapavimenti Eufy X10 Pro è dotata di una potente aspirazione fino a 8.000 Pa, che garantisce una pulizia profonda.

Rimuove facilmente la sporcizia nascosta nei tappeti, compresi i peli di animali domestici. La funzione MopMaster 2.0, invece, assicura che sul pavimento non ci siano antiestetiche macchie. Con ben 180 rotazioni al minuto, i doppi panni sono in grado di eliminare facilmente le macchie.

Non preoccuparti per i tuoi tappeti: infatti, nel caso venga rilevato un tappeto, i panni umidi Mop Pad si sollevano automaticamente di 12 mm, in modo da non rovinarli. Insomma, è un’occasione imperdibile!

