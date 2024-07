AMAZON sconta un NOTEBOOK MSI con GPU RTX 4080: WUKONG in OMAGGIO

Dopo aver approfondito la promozione Amazon su un SSD di Crucial, torniamo a trattare offerte lanciate in ambito Tech dal popolare store online. C’è infatti uno sconto interessante su un notebook da gaming di MSI con GPU RTX 4080.

OFFERTA AMAZON su NOTEBOOK MSI con GPU RTX 4080 e BLACK MYTH WUKONG in OMAGGIO

Il modello MSI Vector GP68HX 13VH-246IT viene adesso proposto a un prezzo pari a 2.199,99 euro su Amazon. Il prezzo consigliato per il computer portatile è di 2.699 euro: lo sconto è pari a 499,01 euro (-18%). Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare per rivenditori. Al momento in cui scriviamo non sono molte, però, le unità disponibili.

Per l’occasione, Amazon propone anche Black Myth: Wukong in omaggio fino al 19 agosto 2024. Il codice promozionale sarà utilizzabile fino al 19 settembre. Ricordiamo, in ogni caso, che l’atteso videogioco di Game Science uscirà il 20 agosto. Potrebbe trattarsi di una buona occasione, insomma, per iniziarlo al day one col “giusto PC”.

La scheda tecnica del notebook da gaming coinvolto include, infatti, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080, un processore Intel Core i9-13950HX, affiancato da 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il sistema operativo è Windows 11 Home, mentre il pannello da 16 pollici ha risoluzione Full HD e refresh rate fino a 144Hz. Per maggiori dettagli sulle specifiche tecniche, potete fare riferimento direttamente all’annuncio su Amazon.

Se siete, invece, alla ricerca di altre promozioni su dispositivi tecnologici, potete trovarle nel contesto della scheda Volantino. In quest’ultima, infatti, sono state segnalate diverse altre offerte che potrete reputare interessanti. In questo periodo, però, vale la pena ricordare che l’Amazon Prime Day 2024 è in arrivo: le giornate coinvolte saranno quelle del 16 e 17 luglio.

