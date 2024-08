AMAZON sconta a PREZZO INTERESSANTE un NOTEBOOK MSI per STUDENTI

Dopo aver trattato l’offerta Amazon sulla RAM Corsair, torniamo ad approfondire le iniziative avviate in ambito Tech dal ben noto store online. Quest’ultimo, infatti, ha dato il via a uno sconto interessante su un notebook di MSI per studenti (e non solo).

NOTEBOOK MSI per STUDENTI in OTTIMA OFFERTA AMAZON

Il modello MSI Modern 14 C12M-203IT viene ora proposto a un prezzo pari a 429 euro su Amazon. Il prezzo consigliato sarebbe di 599 euro: lo sconto è di 170 euro (-28%). Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare per rivenditori.

Le specifiche tecniche del computer portatile in questione comprendono un processore Intel Core i3-1215U, affiancato da 8GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello dispone di una diagonale di 14 pollici e risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Il sistema operativo è Windows 11 Home. Che siate alle prese con il classico TOLC universitario o che stiate cercando un notebook per lo studio/da ufficio, l’offerta in questione potrebbe fare al caso vostro.

Se, invece, siete alla ricerca di altre promozioni in ambito di tecnologia, potete trovarle nel contesto della scheda Volantino. In quest’ultima, ad esempio, trovate una segnalazione relativa alla promozione Amazon su alcuni Smart TV LG. Non mancano, però, molte altre offerte relative alle più svariate tipologie di prodotti Tech.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l’accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!