La major hollywoodiana Metro Golwin Mayer, fondata nel lontano 1924 quando il cinema era ancora muto, entra ufficialmente a far parte di Amazon per la cifra “monstre” di 8,45 miliardi di dollari. MGM ha un catalogo di oltre 4.000 titoli di film, 17.000 episodi TV, inclusi famosissimi franchise come James Bond, Rocky e Creed e classici come Thelma & Louise, Il Silenzio degli Innocenti, I Magnifici Sette e Toro Scatenato, Tom & Jerry. Nella sua lunga storia la metro Goldwin Mayer ha vinto più di 200 Oscar. La trattativa di acquisizione ufficializzata nel maggio del 2021 si è conclusa nei giorni scorsi e non riguarda unicamente l’acquisto del ricchissimo catalogo MGM. Amazon, attraverso le parole del vice presidente Prime Video e Amazon Studios, Mike Hopkins, infatti intende avvalersi dei “dipendenti, creatori e talenti di MGM in Prime Video e Amazon Studios per lavorare insieme al fine di creare nuovi coinvolgenti contenuti e opportunità per offrire una narrazione di qualità ai nostri clienti”. Amazon Prime conta più di 200 milioni di abbonati e le intenzioni della società, fondata nel 1994 da Jeff Bezos, sono chiaramente quelle di offrire un servizio sempre più vario e di qualità ai propri clienti. Le offerte riguardanti le partite di Champions League in Europa ne sono un chiaro esempio e si inseriscono nella strategia globale di acquisizione di nuovi utenti a discapito e in concorrenza dei due altri grandi player di settore Netflix e Disney+.