Amazon Prime Video: Le Migliori Serie Action da Non Perdere

Amazon Prime Video si è impegnata a lungo nel fornire ai propri abbonati serie TV di alta qualità, con un focus particolare sul genere action. Tra le produzioni di maggior successo ci sono quattro serie: The Terminal List, il suo prequel The Terminal List: Dark Wolf, Butterfly e Countdown. Tutti questi show hanno raggiunto le top 10 nella classifica streaming di Prime Video in vari paesi, compresi gli Stati Uniti.

In cima alla classifica troviamo The Terminal List: Dark Wolf, che ha conquistato il primo posto dopo appena cinque giorni dall’uscita. Butterfly si posiziona al terzo posto dopo due settimane, mentre Countdown segue al quarto, nonostante il mese trascorso dalla sua uscita. The Terminal List è scivolata al sesto posto, ma rimane comunque popolare tre anni dopo la sua prima, grazie all’interesse riacceso dal prequel.

Il pubblico ha reagito positivamente a The Terminal List, attribuendole un punteggio elevato del 94% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, la critica ha dato un riscontro piuttosto negativo, con un punteggio di appena 40%. Dark Wolf ha ricevuto un’accoglienza migliore, con un 83% di approvazione dal pubblico e un 71% dalla critica, suggerendo che il franchise stia guadagnando terreno.

L’interesse crescente per le serie action su Prime Video potrebbe essere influenzato dal successo di Reacher, anche se quest’ultima non figura attualmente nella top 10 degli Stati Uniti. Questa tendenza, definita “Dad TV”, sembra aver ispirato anche altre piattaforme, con produzioni come Yellowstone e Tracker. Nel frattempo, ci sono altre tre serie su Prime Video consigliate per questa settimana.