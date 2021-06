Prime Day Show 2021: i cantanti protagonisti della nuova edizione e tutte le informazioni su come seguire la diretta.

Sono stati ufficialmente annunciati da Amazon i protagonisti de Prime Day Show 2021. Anche quest’anno il colosso dell’e-commerce punta forte su un evento musicale di straordinario livello, totalmente immersivo e in tre parti, con nomi conosciuti in tutto il mondo. Gli artisti internazionali coinvolti quest’anno sono Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi. Particolare attesa per Billie e H.E.R., che nell’occasione presenteranno anche le nuove canzoni presenti negli album in arrivo, Happier than Ever e Back of My Mind. Scopriamo insieme come vedere l’evento.

Amazon Prime Day Show 2021: come seguire la diretta

I tre straordinari episodi del Prime Day Show verranno presentati in anteprima mondiale il 17 giugno su Prime Video e resteranno disponibili per 30 giorni per tutti, anche per i non abbonati a Prime.

Billie Eilish

Per l’occasione, Billie ha immaginato una messa in scena in un quartiere parigino senza tempo, con una serie di sketch cinematografici, per un totale di 27 minuti. A dirigere il suo spettacolo è stata la stessa cantante di bad guy insieme a Sam Wrench.

Per quanto riguarda la cantautrice che ha ‘strappato’ l’Oscar 2021 per la miglior canzone originale alla nostra Laura Pausini, H.E.R., presenterà i brani del suo nuovo disco nello storico Dunbar Hotel, locale in cui si sono esibite leggende come Duke Ellington e Billie Holiday. Kid Cudi ha promesso invece una performance lunare dedicata ai brani di Man on the Moon III, in collaborazione con l’International Space Orchestra, la prima orchestra composta esclusivamente da scienziati. Di seguito il post con la presentazione:

Prime Day 2021: la versione italiana

Tutti collegati dal 17 giugno su Amazon Prime per poter assistere al grande evento internazionale. Ma quest’anno Amazon ha annunciato anche una versione italiana del Prime Day Show. Spettacolo promosso da Amazon Music e condotto da Victoria Cabello, sarà impreziosito dalle performance di artisti molto amati come Gaia e i Pinguini Tattici Nucleari. Lo show andrà in onda in diretta sul canale Twitch di Amazon Music il 18 giugno dalle 18.30.