Amazon presenta Rufus, il suo Chatbot per gli acquisti: arriverà in Italia?

Con l’Amazon Prime Day ormai dietro l’angolo, il colosso di Seattle si sta preparando ad un’ondata di sconti, offerte e acquisti. E quale modo migliore per convincervi ad acquistare sempre più prodotti di implementare un Chatbot direttamente nell’app di Amazon? Jeff Bezos e soci ci stanno lavorando!

Come spiega un comunicato stampa di Amazon, l’azienda ha lanciato Rufus, il suo primo assistente intelligente, che può essere testato dagli utenti americani dell’ecommerce in versione beta. La fase di test di Amazon Rufus è iniziata nel mese di febbraio, ovviamente a porte chiuse, mentre la beta pubblica è arrivata negli Stati Uniti nelle scorse ore. Al momento, Rufus può essere usato solo nell’app di Amazon, mentre non è disponibile nella versione web dell’ecommerce.

Ovviamente, Rufus è un assistente specializzato nello shopping online: potete usare il chatbot per delle liste con raccomandazioni e consigli su prodotti da acquistare, nonché per comparazioni tra un dispositivo e l’altro o per le specifiche di ciò che desiderate acquistare. Al momento, inoltre, sembra che Rufus non preferisca i prodotti sponsorizzati di Amazon, concentrandosi invece sull’ordinamento dei prodotti sulla base delle recensioni.

Sfortunatamente, sembra anche che Rufus faccia fatica a rielaborare le informazioni legate ai prodotti Amazon, almeno per ora. In particolare, quando viene richiesto al Chatbot di fornire dettagli e specifiche sui beni venduti dall’ecommerce di Jeff Bezos, quest’ultimo si limita a riportare stralci della loro descrizione presente sulla pagina prodotto, senza approfondirli in alcun modo. Con ogni probabilità, però, il chatbot si farà più “intelligente” man mano che la beta andrà avanti.

Amazon, infine, ha spiegato che il training dell’IA di Rufus è avvenuto sulla base del catalogo dei prodotti dell’ecommerce, delle recensioni degli utenti, delle sessioni Q&A con la community e di informazioni di dominio pubblico disponibili sul web. Sfortunatamente, però, l’azienda non ha approfondito ulteriormente le fonti da cui ha attinto per il suo Chatbot.