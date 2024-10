Amazon presenta la “Festa delle Offerte Prime” dell’8 e 9 ottobre

Amazon ha annunciato il ritorno della Festa delle Offerte Prime, un evento che si svolgerà l’8 e il 9 ottobre e offrirà ai membri Prime l’opportunità di anticipare lo shopping natalizio con sconti su una vasta gamma di prodotti. Inizia a mezzanotte dell’8 ottobre e prevede migliaia di offerte esclusive su marche rinomate, coprendo categorie come moda, elettronica, casa, arredamento e giocattoli.

Questa festa è diventata un evento atteso da milioni di utenti, poiché consente di acquistare regali di Natale in anticipo. Con l’iscrizione ad Amazon Prime, i clienti non solo accederanno a sconti significativi, ma anche a vantaggi come spedizioni rapide e illimitate senza costi aggiuntivi. Marco Ferrara, Responsabile Europeo del Programma Offerte di Amazon, ha sottolineato l’importanza di offrire ai clienti Prime l’opportunità di risparmiare e godere dei benefici del servizio.

Tra le offerte disponibili per i clienti Prime ci saranno sconti su Amazon Music Unlimited, Amazon Fashion e Amazon Fresh. Gli abbonati Prime avranno accesso a 4 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, che offre oltre 100 milioni di brani. In ambito moda, è previsto uno sconto fino al 30% su marchi popolari, mentre per i clienti Prime in città selezionate ci saranno risparmi fino al 35% sui prodotti alimentari.

Per partecipare al meglio all’evento, Amazon consiglia di iscriversi a Prime per accedere a tutte le offerte, attivare notifiche personalizzate per promozioni interessanti e esplorare sezioni come “Offerte per te”. L’evento avrà una portata globale, con la partecipazione di diversi Paesi, tra cui USA, Regno Unito, Germania, Spagna e per la prima volta anche la Turchia. I clienti in Giappone accederanno alle offerte più tardi in ottobre.

Amazon offrirà opzioni di consegna rapide, inclusa la spedizione in giornata su milioni di prodotti. Le modalità di pagamento saranno flessibili, permettendo pagamenti con carta di credito, contante, rateizzazione e l’uso del nuovo sistema di pagamento BANCOMAT Pay, rendendo gli acquisti ancora più semplici.

La Festa delle Offerte Prime rappresenta quindi un’opportunità imperdibile per risparmiare in anticipo sul Natale, confermando Amazon come un leader nello shopping online. Per approfittare delle promozioni è possibile iscriversi a Prime su amazon.it/prime.