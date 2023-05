Amazon porta in passerella l'unicità dei propri dipendenti

Rappresentare l’unicità non costituisce mai un’impresa semplice, soprattutto se si decide di raccontarsi attraverso strumenti e canali fuori dagli schemi. Per questo, nel suo ultimo progetto presentato oggi a Firenze, Amazon si è affidata a due partner eccellenti, l’Istituto europeo di design e Dalle Piane Cachemere, che tramanda l’arte tessile toscana da tre generazioni. L’obiettivo è portare in passerella le storie di venticinque dipendenti Amazon, valorizzandone la diversità di passioni, esperienze e personalità. Diversità, equità ed inclusione, infatti, costituiscono valori fondamentali, che contribuiscono a creare un ambiente in cui è più piacevole e stimolante lavorare, confrontarsi e proporre idee. (VIDEO)

Lo scorso mese di febbraio, Amazon ha chiesto a tutti i suoi 17.000 dipendenti in Italia di condividere le proprie passioni, i modelli che li ispirano e ciò rende unico ciascuno di loro. Nell’arco di pochi giorni, in centinaia hanno risposto alla richiesta e hanno inviato racconti testuali, fotografici e video ricchi di testimonianze. Tra tutte le candidature ricevute, sono state selezionate venticinque persone, le cui storie saranno protagoniste del progetto dedicato a portare sotto i riflettori l’unicità di coloro che lavorano negli oltre 60 siti Amazon in tutto il Paese. Tutto ciò sarà possibile grazie alla creatività degli studenti di Ied Roma, a cui è stato chiesto di ideare venticinque capi di abbigliamento originali e rappresentativi della vita e delle passioni di ciascun protagonista. I capi disegnati prenderanno, quindi, vita con il supporto dell’eccellenza manifatturiera Made in Italy di Dalle Piane Cashemere.

“In Amazon la diversità è un valore cardine che guida ogni decisione aziendale e che ci permette ogni giorno di poter offrire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro confortevole, sicuro e inclusivo. Crediamo che costruire una cultura accogliente e positiva sia fondamentale affinché le persone svolgano al meglio il loro lavoro e continuino ad innovare per i nostri clienti. Siamo quindi felici di aver avviato questo progetto che ci vede collaborare con due eccellenze italiane e che ci consentirà di valorizzare le nostre persone in un modo davvero unico nel suo genere” ha commentato Elena Ceccolini, diversity, equity and inclusion operations manager di Amazon.

Nei prossimi mesi l’inedita collaborazione tra Amazon, Ied Roma e Dalle Piane Cashmere darà vita a un vero e proprio progetto di ‘fashion design’ disegnato appositamente sulle base delle storie selezionate, che vedrà i venticinque capi di abbigliamento – di cui tre sono stati presentati oggi a Firenze in anteprima – come mosaico di storie e di vite. Il momento conclusivo è previsto per il prossimo autunno, quando Amazon porterà in passerella i propri dipendenti, che vestiranno per un giorno i panni dei modelli e indosseranno i capi ideati e realizzati appositamente per loro.

“Per i nostri studenti poter lavorare per un’azienda come Amazon, dotata di processi strutturati e un portato valoriale ben definito, rappresenta un’opportunità nella costruzione del loro percorso professionale. La collaborazione virtuosa con le aziende è da sempre un elemento portante nel percorso accademico di Ied. Questa volta i nostri studenti hanno messo la loro creatività al servizio di venticinque storie uniche, plasmandole. Non vediamo l’ora di scoprire il risultato finale del progetto e di vedere i venticinque capi che sfileranno in passerella indossati da chi ne ha ispirato la creazione” ha dichiarato Paola Pattacini, coordinatrice Ied Moda Roma.

“Questo progetto – ha commentato Leonardo Dondini, responsabile e-commerce dell’azienda Dalle Piane Cashmere – rappresenta una novità assoluta per la mia azienda dal momento che ci vede lavorare al fianco degli studenti, di una realtà accademica importante come lo Ied e di Amazon. Siamo davvero felici di questa opportunità e di poterci confrontare con ragazzi giovani, con grande spirito creativo e voglia di fare, due caratteristiche che apprezziamo molto e riconosciamo nelle persone che hanno guidato la mia azienda sin dal principio. Del resto, proprio questa voglia di cimentarsi sempre con nuove sfide ha portato al nostro incontro con Amazon e ci ha permesso di far arrivare la nostra eccellenza Made in Italy molto lontano da Prato”.

Durante l’evento di questa mattina sono stati presentati in esclusiva tre dei venticinque bozzetti a cui stanno lavorando gli studenti dello Ied. Il legame con la heels dance, l’estetismo e la sensazione di libertà hanno guidato il processo creativo per il capo dedicato a Ivan, team leader del centro di distribuzione di Torrazza Piemonte (Torino). Per Mafalda, brand specialist portoghese basata nei nostri uffici corporate di Milano, gli studenti hanno immaginato un abito ispirato alle origini spagnole della sua famiglia e alla passione per la musica e il flamenco. La storia di Roberta, operatrice di magazzino presso il centro di distribuzione di Novara, è caratterizzata da un insieme di creatività e sfide che troveranno espressione su un capo che sarà come la tela di un pittore. L’Istituto Europeo di Design nasce nel 1966 da una straordinaria visione di Francesco Morelli, ed è oggi l’unica Scuola di Alta Formazione in ambito creativo ad aver mantenuto nel tempo una matrice interamente italiana.

Ogni anno Ied avvia progetti di innovazione in ambito formativo nelle discipline del design, della moda, delle arti visive e della comunicazione, sviluppando forme di apprendimento e nuovi modelli per interpretare il futuro. Riconosciuto a livello internazionale, Ied è un network che si sviluppa in 3 Paesi: in Italia, in Spagna e in Brasile. L’offerta formativa del Gruppo Ied comprende corsi Undergraduate (Diplomi Accademici di I° Livello, Título Superior en Diseño, Diploma de Bacharelado, Diplomi BAH e Diplomi Ied), Postgraduate (master di primo livello e master Ied) e corsi di formazione continua. Ied può contare su una rete di oltre 1.900 docenti, attivi nei rispettivi settori di riferimento, con cui collabora attivamente per assicurare il perfetto svolgimento delle attività di formazione delle sue sedi.

L’arte tessile da Prato al resto del mondo attraverso l’e-commerce Dalle Piane Cashmere affonda le sue radici nell’esperienza di una famiglia di artigiani, la famiglia Dondini, che da tre generazioni tramanda di padre in figlio l’arte tessile italiana. Una tradizione che col tempo si è rafforzata, elevandosi fino alla lavorazione del cashmere attraverso un percorso virtuoso nato e sviluppatosi a Prato, città nota in tutto il mondo per il suo distretto tessile. Dalle Piane Cashmere testimonia con orgoglio la qualità produttiva manifatturiera italiana attraverso la certificazione 100% Made in Italy: tutti i capi sono ideati, progettati e realizzati esclusivamente in Italia. L’azienda è presente sulla vetrina Made in Italy di Amazon sin dal 2015, e questo le ha permesso di raggiungere clienti in tutta Europa, sbarcando anche negli Stati Uniti.

Inoltre, grazie all’accordo tra Ice e Amazon, la possibilità di espandersi all’estero è avvenuta con un investimento contenuto ed efficace. Lavorare in Amazon Ad oggi sono circa 60 le strutture Amazon presenti su tutto il territorio nazionale, testimoniando una presenza capillare che ha già permesso all’azienda di creare oltre 17.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, e un investimento complessivo di 12,6 miliardi di euro dal 2010. Tra tutte le divisioni aziendali (Operations, Customer Service, Retail, Alexa e AWS) Amazon conta circa 400 tipologie di lavoro diversi, a loro volta suddivisi in circa 70 famiglie, che raggruppano ruoli simili, rivolgendosi a persone con ogni livello di esperienza, istruzione, background e professionalità, siano essi profili principianti o più esperti.

Oltre a figure che comunemente esistono in tutte le aziende, la cultura aziendale e le peculiarità uniche del modello di business Amazon hanno permesso negli anni di creare ruoli e tipologie del tutto nuove: dai magazzinieri agli ingegneri, dagli sviluppatori di software ai linguisti e agli esperti del settore dell’intrattenimento.

Competenze, background professionali, attitudini, passioni e talenti completamente diversi tra loro si incontrano ogni giorno, in un confronto costante e un’apertura al dialogo che rappresentano un fattore chiave per creare quell’ambiente lavorativo sicuro, moderno e inclusivo in cui innovare. Amazon ha ottenuto per il terzo anno consecutivo dal Top Employers Institute la certificazione Top Employer Italy che riconosce la qualità dell’ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia. Inoltre, per la prima volta nel 2023, l’azienda è stata inserita da LinkedIn nella classifica Top Companies e si è subito posizionata al secondo posto tra le 25 aziende che stanno investendo maggiormente nel successo a lungo termine dei loro talenti in Italia.