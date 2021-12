Babbo Natale da oggi ha raggiunto nel cloud Alexa, l’assistente vocale di Amazon, e risponderà lui a quelli che lo cercheranno semplicemente dicendo “Alexa, fammi parlare con Babbo Natale“. La skill disponibile tramite app e sui dispositivi Echo permette così di condividere con i più piccoli le curiosità sul mondo del Natale, notizie su dove si trova Babbo Natale, come procede la consegna dei regali, oltre ad alcuni aneddoti sulla convivenza spesso complicata con elfi e renne.

Chiedendo “Alexa, dov’è Babbo Natale?” sarà possibile sapere dove si trova, se in coda alle poste in attesa di ritirare tutte le letterine ricevute, o magari in giro per l’Italia alla ricerca dei suoi dolci preferiti, o ancora a casa della collega Befana. Quest’anno sarà sempre Babbo Natale in persona a rispondere alla domanda “Alexa, quanto manca a Natale?“, aggiungendo ogni volta una curiosità o un aneddoto. Inoltre, tra le funzioni disponibili si potrà anche chiedere a Babbo Natale di raccontare storie e leggende natalizie direttamente dalla Lapponia, oppure cantare assieme ad Alexa, chiedendole: “Alexa, canta una canzone di Natale“. Sempre restando in tema natalizio, con Alexa sarà possibile accedere a una collezione di canzoni di Natale selezionate da Amazon Music e altre piattaforme di streaming musicale, dai grandi classici alla Last Christmas degli Wham!, passando per All I Want for Christmas is You di Mariah Carey. Sarà sufficiente dire “Alexa, metti musica di Natale”.

La Skill Babbo Natale è stata sviluppata per Amazon da 22Hbg. I clienti con Fire Tv e dispositivi compatibili con Alexa dotati di schermo avranno anche la possibilità di divertirsi con simpatici video natalizi, semplicemente attivando la Skill tramite il comando vocale.