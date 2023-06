Amazon, ok da Antitrust UK ad acquisizione iRobot

– Discesa moderata per Amazon, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.

Il Regno Unito ha dato il via libera all’acquisizione da 1,7 miliardi di dollari della società di aspirapolveri robotizzati iRobot da parte di Amazon. L’Autorità per la Concorrenza e i Mercati CMA ha dichiarato che l’accordo non causerà problemi di concorrenza nel mercato britannico.

L’UE deciderà entro il 6 luglio se avviare o meno un’indagine di fase 2.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend del colosso dell’e-commerce rispetto all’indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 127,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 125,2. L’equilibrata forza rialzista di Amazon è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 130,2.