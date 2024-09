AMAZON OFFRE INCREDIBILI SCONTI su queste Power Bank da 10000mAh

Siete stanchi di restare col telefono scarico durante la giornata? Allora acquistate una di queste potenti Power Bank fortemente scontate su Amazon e il vostro smartphone resterà sempre carico anche quando siete fuori casa.

Power Bank Wireless

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Il primo prodotto in forte sconto è una Power Bank da 10.000 mAh di capienza, che grazie a un coupon può essere acquistata con il 40% di sconto: il prezzo passa così da 31,99 euro a soli 19 euro. Questo dispositivo non solo vanta una batteria particolarmente generosa, ma supporta a pieno la ricarica wireless, quindi potete semplicemente poggiarci sopra l’iPhone, l’Apple Watch o le Air Pods per iniziare a ricaricarli.

Power Bank 2 Pack

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON In promozione c’è anche il pacco contenente una doppia Power Bank con batteria da 10.000 mAh. Anche in questo caso è possibile applicare un coupon che taglia il prezzo del 40%, abbassando il costo finale del prodotto da 29,99 euro a 17 euro. Le Power Bank incluse nella confezione hanno un utilissimo display che indica il livello di carica, una porta USB-C e due porte USB di tipo A.

Se volete saperne di più su questi prodotti, potete visitare la loro pagina ufficiale su Amazon.

