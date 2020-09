ANCHE Amazon Music passa alla musica in alta definizione. Da oggi offre oltre 60 milioni di brani in hd e “ultra hd”, il più alto livello di qualità audio disponibile, oltre ad un catalogo audio 3D in continua.

Il prezzo però è di 14,99 euro al mese, oppure un’aggiunta di 5 euro al mese per i clienti già iscritti ad Amazon Music Unlimited, sia con l’abbonamento individuale sia Family. E’ quindi ben più alto di Tidal che a 9,99 euro al mese, è stato fra i primi servizi streaming a credere nell’alta definizione musicale.

Anche nel caso di Tidal si ha una scelta ampia di canzoni con una qualità pari a quella del cd, 16 bit e una frequenza di campionamento di 44.1 kHz, e una più ristretta chiamata “Master” (“Ultra Hd” su Amazon Music) ad una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 192 kHz.

Nel settore dello streaming musicale, su base mondiale, il servizio più diffuso è quello di Spotify con circa il 35% del mercato, seguito da Apple Music con il 19%, Amazon con il 15%, Tencent con l’11%. Ed è difficile che le cose cambiano grazie all’hd, soprattutto se proposto ad un prezzo così alto.





Fonte