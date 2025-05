Amazon lancia riepiloghi audio per ottimizzare gli acquisti

Amazon ha avviato una fase di test per l’introduzione di brevi riassunti audio generati tramite intelligenza artificiale, disponibili su alcune pagine prodotto. Questa innovazione mira a migliorare l’esperienza di acquisto, fornendo ai consumatori audio riassuntivi che illustrano le principali caratteristiche dei prodotti, le recensioni degli utenti e altre informazioni rilevanti.

La funzione, denominata “Ascolta i punti salienti”, sarà accessibile tramite un pulsante nell’app Amazon Shopping. Nella fase iniziale, sarà testata su prodotti che richiedono un’attenta valutazione prima dell’acquisto. L’obiettivo è ottimizzare il tempo degli utenti, consentendo loro di assimilare informazioni in un formato colloquiale e discorsivo, simile a una conversazione tra amici.

Questa novità permetterà agli utenti di ascoltare descrizioni mentre sono impegnati in altre attività, semplificando il processo di decisione d’acquisto. La tecnologia utilizzata comprende modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che estraggono informazioni da recensioni e dal web per creare clip audio.

Sebbene non sia una tecnologia nuova, simile a quelle già presenti come le “Panoramiche Audio” di Google, l’iniziativa di Amazon si inserisce in una strategia più ampia di utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di shopping. Attualmente, i riepiloghi audio sono disponibili solo su alcuni prodotti selezionati per un numero limitato di clienti negli Stati Uniti, ma Amazon prevede di espandere presto questa funzionalità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it