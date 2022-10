Amazon lancia la nuova generazione di Fire TV Cube

Amazon ha annunciato che Fire TV Cube di terza generazione è disponibile a 159,99 euro. La nuova generazione del lettore multimediale per lo streaming è il 20% più potente rispetto a quella precedente grazie al nuovo processore octa-core da 2,0 GHz con cui è possibile avviare e navigare rapidamente tra le app. Con il nuovo Fire TV Cube è possibile controllare la TV con la voce, dicendo ad esempio “Alexa, accendi la TV”, oppure “Alexa, apri Prime Video” per guardare i propri canali preferiti, accedere alle App, o alzare e abbassare il volume. Fire TV Cube è l’unico lettore multimediale per lo streaming Fire TV con un ingresso HDMI integrato per cui è possibile collegare un decoder via cavo compatibile e controllare la TV con Alexa o con il telecomando vocale Alexa di Fire TV. Inoltre, si può collegare anche la console di gioco. Fire TV Cube è il primo lettore multimediale per lo streaming con supporto Wi-Fi 6E con tecnologia tri-band che offre velocità più elevate, latenza minore e maggiore capacità di banda. Fire TV Cube dispone anche di una porta USB aggiuntiva che consente di collegare le webcam compatibili per le videochiamate tramite Alexa Communications.