Amazon lancia il citofono smart Ring per i condomini

È possibile parlare con chiunque suoni al citofono e aprire il portone dello stabile, anche quando non si è in casa

Ring, una società di Amazon, ha annunciato oggi Ring Intercom, un’aggiunta fai-da-te ai citofoni compatibili. Con Ring Intercom, che migliora le funzionalità dei citofoni ed è connesso al Wi-Fi, i condomini possono parlare con chiunque suoni al citofono e aprire il portone dello stabile, anche quando non sono in casa. Grazie al dispositivo Ring Intercom, i clienti hanno il controllo grazie all’app Ring, attraverso la quale possono aprire il portone contactless per se stessi e le persone fidate e avere sempre sotto controllo quando qualcuno suona il citofono o un utente autorizzato entra nello stabile, anche quando si trovano fuori casa. Fino al 27 aprile, Ring Intercom è disponibile su Ring.com e Amazon.it ad un prezzo di lancio di 49,99 euro, anziché 129,99 euro.

“Innoviamo costantemente sulla base dei feedback che riceviamo e una delle richieste più frequenti che arrivano dai clienti europei è quella di disporre di soluzioni per la sicurezza semplici e a prezzi accessibili per chi vive in appartamento”, ha affermato Jamie Siminoff, Founder and Chief Inventor di Ring. “Abbiamo reinventato la sicurezza domestica, con prodotti come Ring Alarm e Indoor Cam, facili da installare e che non richiedono alcuna modifica strutturale. Ora Ring Intercom è la naturale continuazione verso la mission dell’azienda di rendere i quartieri più sicuri, per tutti, indipendentemente dal tipo di abitazione.”