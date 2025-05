Amazon lancia Enhanced My Listing: l’AI per le tue inserzioni

Amazon ha presentato ufficialmente “Enhanced My Listing”, un nuovo strumento basato su intelligenza artificiale generativa, progettato per migliorare la qualità delle inserzioni dei prodotti sulla piattaforma. La funzione mira ad automatizzare il processo di aggiornamento delle schede prodotto, semplificando un’attività spesso complessa e soggetta a errori, in particolare per i venditori con grandi cataloghi.

Utilizzando modelli linguistici avanzati, Enhanced My Listing fornisce suggerimenti personalizzati per titoli, descrizioni, attributi e dettagli mancanti, tenendo conto delle tendenze stagionali e del comportamento degli utenti. I venditori possono accettare, modificare o rifiutare i suggerimenti forniti, garantendo così un equilibrio tra automazione e supervisione umana.

La base di questa tecnologia è Amazon Bedrock, la piattaforma AI-as-a-service dell’azienda, che consente l’impiego di diversi modelli generativi, inclusi quelli di terze parti come Anthropic e Stability AI. Questo sviluppo non solo promette una maggiore accuratezza per i compratori, ma aiuta anche i venditori a gestire in modo più efficace il loro catalogo, migliorando la coerenza e riducendo il carico di lavoro.

Attualmente, Enhanced My Listing è in fase di test per una selezione di venditori negli Stati Uniti, con piani di estensione per tutti i venditori nel prossimo futuro. L’introduzione di questa funzionalità sottolinea l’interesse crescente per l’automazione dei contenuti nel settore e-commerce, un trend già abbracciato da aziende come Google, Meta, eBay e Shopify, evidenziando un cambiamento significativo nella gestione dei cataloghi prodotti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it