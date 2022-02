Amazon ha lanciato oggi in Italia Echo Show 15 con integrazione Alexa e display da 15,6 pollici, da montare a parete o posizionare su un ripiano, venduto al prezzo di 249,99 euro solo sul sito. La versione con supporto da tavolo pieghevole inclusa costa 279,98, e lo stand può essere anche acquistato a parte a 29,99 a euro. Grazie alla nuova funzionalità visual ID, Alexa è in grado di riconoscere i membri della famiglia e di personalizzare le informazioni sullo schermo di Echo Show 15. Dopo aver abilitato visual ID, camminando davanti a Echo Show 15, Alexa potrà effettuare il riconoscimento e lo schermo si aggiornerà automaticamente per mostrare un saluto personalizzato, i promemoria, gli eventi in calendario, la musica riprodotta di recente o le note lasciate dagli altri membri della casa. Amazon rassicura che ogni immagine utilizzata per creare il profilo visual ID sarà criptata e memorizzata sul dispositivo. Il profilo visual ID può essere cancellato in qualsiasi momento.

Il nuovo Echo Show è dotato di fotocamera da 5 megapixel per videochiamate e può trasmettere contenuti da Prime Video o Netflix, far vedere le ultime notizie, riprodurre musica o leggere un libro con Audible. Echo Show 15 è dotato della funzionalità Cornice Foto, che trasforma il display in una cornice a tutto schermo, mostrando le foto selezionate degli album da Amazon Photos, o immagini e disegni precaricati a tema artistico, naturalistico o di viaggio. I clienti possono anche ricevere suggerimenti per le loro ricette quotidiane, attraverso le Skill degli sviluppatori ad esempio. Il prodotto è dotato di chip Amazon AZ2 Neural Edge e del motore di inferenza di apprendimento automatico con un’architettura quad-core scalabile. In termini di privacy, il dispositivo permette di spegnere i microfoni e la telecamera, ha un copri-telecamera integrato e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali.