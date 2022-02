Amazon ha annunciato oggi l’arrivo in Italia degli Echo Buds, auricolari wireless con tecnologia di cancellazione attiva del rumore, funzionalità di ricarica wireless, microfoni per chiamate e controllo vocale con Alexa. I nuovi Echo Buds sono disponibili in nero o bianco ghiaccio ad un prezzo di lancio a partire da 79,99 euro, anziché 119,99 euro. I clienti possono preordinare i nuovi Echo Buds da oggi sul portale dell’azienda. Gli auricolari sono certificati IPX4 e testati quindi per resistere a schizzi, sudore e pioggia leggera. Nella confezione sono inclusi quattro differenti dimensioni di gommini per le orecchie e due dimensioni di inserti ad aletta. Inoltre, durante la configurazione all’interno dell’App Alexa, nella sezione personalizzazione, sarà possibile effettuare un test per verificare che l’inserto scelto sia quello più corretto.

Per attivare la cancellazione attiva del rumore è sufficiente tenere premuto l’auricolare. La modalità Ambiente permette di sentire ciò che accade intorno, e può essere attivata tenendo premuto uno degli auricolari, oppure dicendo “Alexa, attiva la modalità Ambiente”. Con la modalità Ambiente attiva, è possibile regolare attraverso le impostazioni del dispositivo nell’App Alexa, la quantità di suono ambientale. Echo Buds offrono fino a cinque ore di riproduzione musicale con una ricarica utilizzando la cancellazione attiva del rumore e con l’accesso ad Alexa attivo. Con la custodia per la ricarica wireless arrivano fino a 15 ore di riproduzione musicale. Con una ricarica rapida di 15 minuti si ottengono fino a due ore di riproduzione musicale. Sono disponibili in preordine da oggi e saranno spediti ai clienti a partire dal 24 febbraio. I dispositivi con opzione di ricarica tramite cavo USB-C sono disponibili a un prezzo promozionale di lancio di 79.99 euro, mentre l’opzione con ricarica wireless ha un prezzo di lancio di 99.99 euro. Successivamente, Echo Buds saranno disponibili ad un prezzo di 119.99 euro, scegliendo l’opzione di ricarica tramite cavo USB-C, o 139.99 euro con la ricarica wireless.