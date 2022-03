Amazon ha annunciato una novità per i suoi dispositivi di streaming video, la tab che dà accesso a tutti i contenuti in diretta in una sola pagina del sistema di navigazione di Fire TV, e che permette ai clienti di scoprire le app e i contenuti TV in diretta preferiti. Live tab è disponibile da oggi in Italia su tutti i dispositivi Fire TV. Grazie alla tab Diretta è possibile accedere a contenuti e app in diretta visualizzandoli tutti in un’unica pagina. I servizi al momento integrati nella funzionalità sono RaiPlay, Pluto TV, RedBull TV e Twitch. Altri servizi si aggiungeranno presto, dichiara Amazon. Prime Video trasmette in esclusiva anche una selezione di partite della UEFA Champions League, e gli abbonati al servizio Prime di Amazon potranno assistere al match gratuitamente. Il 16 marzo alle 21 verrà trasmesso in diretta il match di ritorno Juventus contro Villarreal.