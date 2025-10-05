Amazon Kindle Scribe 32GB – Scrivi su Libri e Documenti!

🔥 Offerta Amazon
New Amazon Kindle Scribe (32 GB) – Redesigned display with uniform borders. Now write directly on books and documents. Includes Premium Pen – Tungsten Grey
Scopri il Kindle Scribe, l’innovativo dispositivo che fonde le funzionalità di un Kindle e di un notebook in un solo prodotto. Dotato di un display riprogettato con bordi uniformi, scrivere direttamente su libri e documenti non è mai stato così semplice e naturale.
Con il Premium Pen incluso, l’esperienza di scrittura è paragonabile a quella su carta. Puoi annotare i tuoi testi proprio quando l’ispirazione colpisce, grazie alla funzione Active Canvas, che crea spazio per le tue note. Puoi anche ampliare i margini per aggiungere ulteriori annotazioni o ridurli per tornare alla pagina originale.
- Un taccuino digitale integrato, perfetto per prendere appunti, creare liste di attività o tenere un diario, tutto in un unico posto.
- Converti le tue note a mano in testo digitale e inviale via email a te stesso o ai tuoi contatti in modo rapido e semplice.
Il display da 10,2 pollici, anti-riflesso e con una densità di 300 ppi, è progettato per garantirti un’ottima esperienza di lettura e scrittura in qualsiasi condizione di luce, sia all’interno che all’esterno.
Con il Kindle Scribe, puoi finalmente concentrarti sui tuoi pensieri senza distrazioni, grazie a un dispositivo creato appositamente per leggere, scrivere e annotare documenti, senza notifiche o social media a interferire.
Non aspettare oltre! Acquista il tuo Kindle Scribe e inizia a dare vita alle tue idee!
