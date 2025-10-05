22.6 C
Amazon Kindle Scribe 32GB – Scrivi su Libri e Documenti!

Amazon Kindle Scribe 32GB – Scrivi su Libri e Documenti!

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €449.99 – €329.99

⭐ Valutazione: 4 / 5

New Amazon Kindle Scribe (32 GB) – Redesigned display with uniform borders. Now write directly on books and documents. Includes Premium Pen – Tungsten Grey

New Amazon Kindle Scribe (32 GB)

Scopri il Kindle Scribe, l’innovativo dispositivo che fonde le funzionalità di un Kindle e di un notebook in un solo prodotto. Dotato di un display riprogettato con bordi uniformi, scrivere direttamente su libri e documenti non è mai stato così semplice e naturale.

Con il Premium Pen incluso, l’esperienza di scrittura è paragonabile a quella su carta. Puoi annotare i tuoi testi proprio quando l’ispirazione colpisce, grazie alla funzione Active Canvas, che crea spazio per le tue note. Puoi anche ampliare i margini per aggiungere ulteriori annotazioni o ridurli per tornare alla pagina originale.

Vantaggi pratici:

  • Un taccuino digitale integrato, perfetto per prendere appunti, creare liste di attività o tenere un diario, tutto in un unico posto.
  • Converti le tue note a mano in testo digitale e inviale via email a te stesso o ai tuoi contatti in modo rapido e semplice.

Il display da 10,2 pollici, anti-riflesso e con una densità di 300 ppi, è progettato per garantirti un’ottima esperienza di lettura e scrittura in qualsiasi condizione di luce, sia all’interno che all’esterno.

Con il Kindle Scribe, puoi finalmente concentrarti sui tuoi pensieri senza distrazioni, grazie a un dispositivo creato appositamente per leggere, scrivere e annotare documenti, senza notifiche o social media a interferire.

Non aspettare oltre! Acquista il tuo Kindle Scribe e inizia a dare vita alle tue idee!

Amazon Kindle Scribe 32GB – Scrivi su Libri e Documenti!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €449.99 - €329.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 New Amazon Kindle Scribe (32…

