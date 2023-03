Amazon Kids, come attivare il servizio e le routine su Alexa

Il servizio Amazon Kids, gratuito e disponibile su tutta la gamma di dispositivi Echo compatibili, ha l’obiettivo di creare un ambiente per bambini dai 3 ai 12 anni, per imparare e giocare con Alexa. Oltre alle funzionalità già disponibili per i profili Amazon Kids, da oggi è possibile anche impostare le Routine, vere e proprie scorciatoie che permettono di risparmiare tempo raggruppando una serie di azioni, in modo da non doverle chiedere singolarmente. I genitori possono così creare le Routine più adatte alle esigenze dei propri bambini. Per creare il profilo bambino, è necessaria l’app Alexa: cliccare su ‘Impostazioni’, poi ‘Il tuo profilo e la tua famiglia’. Selezionare ‘Aggiungi un’altra persona’, inserire il nome del bambino e premere invio.

Quindi, selezionare ‘Bambino’ e inserirne la data di nascita. Selezionare ‘Aggiungi’. Dopo aver creato il profilo, è necessaria l’autorizzazione del genitore: nella schermata ‘Il tuo profilo e la tua famiglia’, selezionare il profilo bambino appena creato, nella schermata ‘Completa questi passaggi […]‘, selezionare ‘Avanti‘. Nella schermata ‘Autorizzazione dei genitori‘, selezionare ‘Ok’ e seguire le istruzioni per fornire il consenso. Una volta completati questi semplici passaggi, si è pronti per iniziare. Basta dire “Alexa, apri Amazon Kids”. Per utilizzare le routine, aprire l’App Alexa, cliccare su Altro, selezionare Routine e toccare l’icona (+). Dopo aver inserito le impostazioni, cliccare su ‘Attiva’: la Routine è subito pronta all’uso. A partire dal buongiorno, i genitori potranno chiedere ad Alexa di svegliare i propri bambini ogni mattina con una filastrocca o con la sigla del loro cartone animato preferito. Su Amazon Music sono disponibili playlist dedicate come Disney Hits e Sigle dei Cartoni Animati. Inoltre, dopo aver impostato una Routine apposita, basterà dire “Alexa, buonanotte!” per ascoltare una favola prima di addormentarsi.