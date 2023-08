Amazon, investimento di 7 miliardi in Israele per potenziare i servizi cloud AWS

Il gigante tecnologico Amazon ha svelato i piani per investire una somma considerevole, oltre 7 miliardi di dollari, in Israele. Questo investimento è finalizzato al lancio di una nuova unità dedicata ai servizi cloud AWS nel paese, estendendo così una precedente collaborazione già avviata con il governo. La nuova iniziativa, denominata “AWS Israel (Regione di Tel Aviv)”, aprirà nuove opportunità per gli sviluppatori, le start-up e altre organizzazioni, compreso il governo, consentendo loro di scegliere fra diverse opzioni per eseguire le proprie applicazioni e servire gli utenti finali attraverso data center localizzati proprio in Israele. Questa mossa rappresenta un riconoscimento ufficiale del ruolo centrale di AWS nella strategia digitale del governo israeliano. Infatti, già nel 2021 AWS era stato selezionato come fornitore cloud primario per fornire servizi ai ministeri statali e alle organizzazioni del settore pubblico.

Con l’introduzione della “Regione di Tel Aviv”, Amazon offre ai clienti la possibilità di archiviare i propri dati in modo sicuro e affidabile direttamente in Israele. Ciò comporterà una riduzione significativa dei tempi di latenza, con un conseguente aumento della produttività e dell’efficienza operativa, favorendo inoltre le prestazioni delle applicazioni in tempo reale. I clienti avranno l’opportunità di sfruttare le tecnologie all’avanguardia di AWS, come l’apprendimento automatico (machine learning), l’intelligenza artificiale (AI) e l’analisi dei dati, per ottimizzare ulteriormente i loro processi e migliorare le prestazioni delle loro attività. Questo investimento, inoltre, avrà un impatto significativo sull’economia del paese, generando oltre 7.700 posti di lavoro a tempo pieno e contribuendo ad aggiungere circa 13,9 miliardi di dollari al PIL di Israele entro il 2037. Prasad Kalyanaraman, Vice Presidente dei servizi di infrastruttura di AWS, ha dichiarato che il lancio di questa nuova iniziativa fornirà ai clienti la possibilità di costruire applicazioni basate sulle tecnologie cloud più avanzate, garantendo al contempo i più elevati livelli di sicurezza, disponibilità e resilienza.