Amazon investe 4 miliardi nell'intelligenza artificiale generativa

Amazon ha annunciato un investimento di 4 miliardi di dollari in Anthropic, acquisendo nel contempo una quota minoritaria in questa azienda specializzata in intelligenza artificiale generativa. Questa mossa rappresenta una scommessa di rilevanza strategica da parte di Amazon nel campo della tecnologia tanto discussa. In virtù di questa collaborazione strategica, la divisione cloud di Amazon, nota come AWS, diventerà il principale fornitore di Anthropic per i carichi di lavoro critici, che includono la ricerca sulla sicurezza e lo sviluppo dei modelli fondamentali per il futuro. Gli impiegati di Amazon e i clienti del servizio cloud avranno l’opportunità di accedere in anticipo ai modelli sviluppati da Anthropic, integrando questa tecnologia nei loro progetti e nelle loro attività attraverso Amazon Bedrock, il servizio completamente gestito di AWS per la creazione di applicazioni di intelligenza artificiale.

Un altro aspetto importante dell’accordo è che Anthropic addestrerà i suoi futuri modelli fondamentali di intelligenza artificiale utilizzando i chip proprietari di Amazon, Trainium e Inferentia. Andy Jassy, CEO di Amazon, ha sottolineato che questa collaborazione approfondita avrà un impatto positivo sulle esperienze dei clienti. Dario Amodei, co-fondatore e CEO di Anthropic, ha aggiunto che insieme cercheranno di “svelare nuove opportunità per organizzazioni di qualsiasi dimensione, consentendo loro di implementare i sistemi di intelligenza artificiale all’avanguardia di Anthropic insieme alla tecnologia cloud leader di AWS”. Con questa mossa, Amazon si unisce all’elenco di sostenitori di alto profilo di Anthropic, che include già nomi come Google, Zoom Video Communications e SK Telecom. Nonostante detenga una quota minoritaria, Amazon ha specificato che non avrà un seggio nel consiglio di amministrazione di Anthropic.