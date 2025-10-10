Amazon, Friedlander e il futuro di Stranger Things in TV

Amazon ha recentemente annunciato che Peter Friedlander, ex dirigente di Netflix, sarà il nuovo capo della televisione. La notizia ha suscitato un sospiro di sollievo nel team di Amazon, preoccupato che la posizione potesse andare a Chris McCarthy, l’ex CEO di Paramount. Friedlander è noto per essere benvoluto e stimato nel settore; i Duffer brothers, creatori di “Stranger Things”, hanno espresso grande entusiasmo riguardo alla sua nomina, descrivendolo come un leader straordinario e di supporto, specialmente durante le difficoltà.

Friedlander ha collaborato con i Duffer durante l’ultima stagione di “Stranger Things”, per la quale è stato riferito che il budget si aggirava tra i 50 e i 60 milioni di dollari per episodio. La produzione ha quindi avuto libertà creativa, permettendo ai Duffer di realizzare un’opera finale curata e dettagliata.

Ci si domanda quanto tempo sia passato dall’uscita della prima stagione nel 2016 e come i cambiamenti nel mondo abbiano influenzato il progetto. Con il passare degli anni, i fan si aspettano che la stagione finale risolva tutte le trame in sospeso, senza fretta e senza sacrificare la qualità.

L’immenso budget e la durata degli episodi, simile a quella di un film, fanno pensare che “Stranger Things 5” potrebbe essere un evento straordinario, sebbene non si possa comparare direttamente a successi come “Endgame”. I fan possono solo attendere e confidare nel lavoro dei Duffer, ora sotto la guida di Friedlander.