Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa

La versione più conveniente di Fire TV Stick – Goditi uno streaming rapido in Full HD. Include il nuovo telecomando vocale Alexa | Lite.

Ideale per nuovi utenti – Accedi a film e programmi TV gratuiti dalle app, come RaiPlay e YouTube.

Configurazione semplice e design discreto – Inseriscila in un ingresso sul retro della TV, accendi quest’ultima e connettiti a Internet per avviare la configurazione.

Premi e chiedi ad Alexa – Usa la voce per cercare e guardare contenuti su varie app.

Intrattenimento senza limiti – Goditi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri, e ascolta migliaia di brani musicali. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

TV in diretta – Guarda la TV in diretta, un notiziario o un incontro sportivo con un abbonamento a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity.

Ascolta la musica – Ascolta contenuti in streaming da Amazon Music, Spotify e altri servizi. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Controlla i tuoi dispositivi per Casa Intelligente compatibili – Chiedi ad Alexa di controllare il meteo, abbassare le luci, visualizzare i video delle telecamere supportate in tempo reale, riprodurre musica e altro ancora.