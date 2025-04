Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello) – TV Gratis e Diretta, Telecomando Vocale Alexa e Controlli Smart Home

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

44,99€ - 29,99 €

(as of Apr 20, 2025 15:38:38 UTC – Details )

Prezzo:







Streaming in Full HD: goditi uno streaming veloce e affidabile in qualità Full HD e controlla i tuoi contenuti con il telecomando vocale Alexa.

Perfetto per chi utilizza lo streaming per la prima volta: niente di più semplice! Accedi a migliaia di film e serie TV gratuiti sulle app di streaming con pubblicità, come Pluto TV e altre.

Premi e chiedi ad Alexa: usa la voce per cercare e guardare contenuti sulle numerose app.

Intrattenimento senza limiti: goditi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ e altri, e ascolta migliaia di brani musicali. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato. I pulsanti delle app possono variare.

Sempre con te: collega il dispositivo alla porta HDMI di un televisore e avrai sempre accesso alle tue app di intrattenimento, ovunque tu sia.

TV in diretta: guarda la TV in diretta, un notiziario o un incontro sportivo con un abbonamento a DAZN e RaiPlay.

Ascolta i tuoi brani preferiti: riproduci brani e contenuti da Amazon Music, Spotify e altri servizi. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Controlla i tuoi dispositivi per Casa Intelligente compatibili: chiedi ad Alexa di controllare il meteo, abbassare le luci, visualizzare i video delle videocamere in tempo reale, riprodurre musica e altro ancora.