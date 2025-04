Amazon Fire TV Stick 4K (Ultima versione) – Dispositivo di streaming con Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Streaming 4K all’avanguardia: arricchisci il tuo intrattenimento e goditi migliori prestazioni di streaming con l’ultima generazione del nostro dispositivo Fire TV 4K più venduto.

Supporto Wi-Fi 6: goditi una riproduzione in streaming 4K fluida, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router.

Vivi il cinema a casa tua: immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos.

Intrattenimento senza limiti: goditi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV. Guarda i tuoi contenuti preferiti su Netflix, Prime Video, Disney+ e altri. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Accendi la TV e immergiti in un mondo di intrattenimento gratuito dalle app di streaming, supportate da annunci pubblicitari, come Twitch e Pluto TV.

Telecomando vocale Alexa: cerca, avvia e controlla rapidamente i contenuti con la tua voce. Trova le tue app preferite con i pulsanti preimpostati. Accendi, spegni la TV e regola il volume con un unico telecomando.

Sfrutta al massimo la tua Casa Intelligente: controlla i dispositivi compatibili, come videocamere, luci e molto altro. Premi e chiedi ad Alexa le previsioni del tempo o di abbassare le luci.