Amazon Fire TV Serie 2 – Smart TV HD 1080p 40” – Offerta!

Scopri il Futuro dell’Intrattenimento con la TV Ad Alta Definizione!

Trasforma il tuo salotto in un cinema! Grazie alla straordinaria risoluzione HD 1080p e al supporto per HDR10, HLG e Dolby Digital Audio, ogni film e serie TV prenderanno vita come mai prima d’ora.

Tutto l’intrattenimento in un unico posto: Con Fire TV, hai il mondo dell’intrattenimento a portata di mano! Accedi facilmente a TV in diretta, videogiochi e musica, con oltre centomila titoli disponibili per lo streaming su Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre piattaforme. Non è mai stato così semplice divertirsi!

Streaming gratuito: Non limitarti a pagare; esplora anche il vasto catalogo di film ed episodi gratuiti su YouTube, Pluto TV e tante altre app. Il tuo intrattenimento è a portata di click!

Sincronizzazione senza interruzioni: Guardare i tuoi programmi preferiti da diverse stanze non sarà più un problema! Tutti i contenuti sui dispositivi Fire TV si sincronizzano, offrendoti un’esplorazione fluida e senza pause.

Intelligente e sempre aggiornato: Fire TV evolve costantemente! Nuove Skill Alexa e funzionalità per la Casa Intelligente si aggiungono continuamente, rendendo l’esperienza di visione non solo innovativa ma anche personalizzabile.

Controllo vocale con Alexa: Usa il telecomando vocale Alexa per cercare i tuoi contenuti preferiti, rimanere aggiornato sulle ultime notizie sportive e gestire i tuoi dispositivi Smart Home. È come avere un assistente personale alla tua portata di mano!

Collegamenti facili e veloci: Grazie ai 2 ingressi HDMI, puoi integrare facilmente la tua TV via cavo o satellitare e la tua console di videogiochi. Utilizza l’ingresso HDMI ARC per un suono di qualità superiore, perché ogni dettaglio conta!

Ascolto privato tramite Bluetooth: Collega le tue cuffie Bluetooth e goditi l’ascolto in totale riservatezza, permettendoti di guardare la TV anche senza disturbare chi ti circonda.

Giochi senza limiti: Esplora un mondo di avventure con i giochi disponibili su Amazon Luna, Twitch e sull’Appstore. Ogni sessione di gioco sarà ricca di emozioni!

Con Fire TV, il tuo intrattenimento non ha confini!