Amazon Fire TV 55″ 4K UHD Smart TV – Stream Senza Filo!

Da StraNotizie
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €399.99 – €339.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Introducing Amazon Fire TV 55″ 4-Series 4K UHD smart TV, stream live TV without cable

Scopri Amazon Fire TV 55″ 4-Series 4K UHD Smart TV

Porta il tuo intrattenimento a un livello superiore con la nostra incredibile TV 4K Ultra HD. Con il supporto per HDR 10 e Dolby Digital Plus, i tuoi film e le tue serie prenderanno vita come mai prima d’ora.

Un’immagine mozzafiato

Grazie alla risoluzione 4K Ultra HD e alla tecnologia HDR 10, potrai godere di immagini più chiare e vibranti, con colori brillanti che superano il tradizionale 1080p Full HD. Ogni scena sembra saltare fuori dallo schermo, rendendo la tua esperienza visiva davvero coinvolgente.

Controllo vocale con Fire TV Alexa Remote

Trovare i tuoi film e programmi preferiti è un gioco da ragazzi. Basta premere un pulsante e chiedere: Alexa ti aiuterà a navigare tra le app, controllare il meteo e persino verificare il punteggio delle tue squadre sportive preferite.

Intrattenimento a portata di mano

Con accesso a oltre 100.000 film ed episodi TV, puoi guardare ciò che vuoi! Scegli tra le tue piattaforme di streaming preferite come Netflix, Prime Video e Disney+, e scopri un mondo di contenuti.

Tutto in un unico posto

La Fire TV non è solo per il cinema: puoi guardare TV live e gratuite, giocare ai videogiochi e ascoltare musica tutto dal medesimo dispositivo. È il tuo centro di intrattenimento completo.

Sempre più smart

La Fire TV è in continua evoluzione: nuovi aggiornamenti portano costantemente fresche abilità Alexa, funzioni intelligenti e possibilità di controllo vocale. La tua TV si adatta sempre alle tue esigenze.

Connessione facile

Con 3 ingressi HDMI, potrai collegare tutti i tuoi dispositivi, dalla TV satellitare alle console di gioco. E grazie all’HDMI eARC, puoi anche integrare un impianto audio per un suono straordinario.

Vantaggi pratici:

  • Controllo vocale per un accesso rapido e semplice ai tuoi contenuti.
  • Collegamenti multipli per sfruttare al massimo tutti i tuoi dispositivi.

Non perdere l’opportunità di trasformare la tua esperienza di visione. Scegli Amazon Fire TV 55″ 4-Series 4K UHD Smart TV e rendi ogni serata speciale!

