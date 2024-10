Amazon Fire HD 2024: Novità e Intelligenza Artificiale

Amazon sta per lanciare un significativo aggiornamento per i tablet Fire, con l’introduzione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa, a partire dal nuovo Fire HD 8 (2024). Queste innovazioni saranno anche disponibili per i modelli più vecchi, risalenti almeno al 2018, ampliando notevolmente le capacità dei dispositivi.

Il nuovo Fire HD 8 (2024) offre miglioramenti come una maggiore memoria e diverse nuove funzionalità AI, progettate per migliorare l’esperienza dell’utente. Le tre principali novità sono:

Writing Assist: Una funzione che aiuta a rivedere e correggere testi, modificandoli e ampliandoli secondo il tono desiderato. Wallpaper Creator: Strumento che genera sfondi personalizzati partendo da una semplice richiesta testuale. Webpage Summaries: Questa funzionalità, integrata nel browser Silk di Amazon, consente di riassumere il contenuto di una pagina web in poche righe.

Tuttavia, non tutte le funzionalità saranno disponibili su tutti i modelli. Writing Assist e Wallpaper Creator saranno riservate solo ai modelli più recenti, ovvero il Fire Max 11 (2023), il Fire HD 10 (2023) e il Fire HD (2022, 2024). Al contrario, la funzione Webpage Summaries sarà accessibile anche sui modelli più datati, tra cui il Fire Max 11 (2023), Fire HD 10 (2019, 2021, 2023) e Fire HD 8 (2018, 2020, 2022, 2024). Questo approccio consente a un numero maggiore di utenti di beneficiare delle nuove tecnologie AI, diversamente da concorrenti come Apple, che limitano tali funzionalità ai modelli più recenti.

Il nuovo Fire HD 8 (2024) è disponibile in due varianti: una con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, e l’altra con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il prezzo parte da 54,99 dollari negli Stati Uniti, con previsioni per una disponibilità in Italia nelle prossime settimane.

In sintesi, questa iniziativa di Amazon mira a mantenere la competitività nel mercato dei tablet, fornendo aggiornamenti significativi anche a modelli più vecchi, garantendo così una migliore esperienza d’uso per tutti i possessori di tablet Fire.