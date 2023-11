Amazon Essentials T-Shirt Girocollo a Maniche Lunghe con vestibilità Classica (Taglie Forti Disponibili) Donna

Amazon Essentials si concentra sulla creazione di abbigliamento di alta qualità e di lunga durata per tutti i giorni. La nostra linea di abbigliamento da donna comprende maglioni in cachemire, pile e piumini, e molto altro ancora, tra cui opzioni plus size. Le nostre taglie uniformi fanno indovinare lo shopping, e ogni pezzo viene sottoposto alla prova per mantenere i più elevati standard di qualità e comfort.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 35,5 x 28 x 4,5 cm; 177 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 21 aprile 2020Produttore ‏ : ‎ Amazon EssentialsASIN ‏ : ‎ B079HW4TJ9Numero modello articolo ‏ : ‎ WAE45094FL18Categoria ‏ : ‎ Donna

19,00€