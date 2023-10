Amazon Essentials T-Shirt a Maniche Lunghe Slim Uomo

Un marchio Amazon: casual e versatile, questa maglietta a maniche lunghe è realizzata in comodo cotone, una maglietta tascabile e un orlo dritto da indossare tutti i giorni.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 33,3 x 24,99 x 3,4 cm; 222 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 gennaio 2021Produttore ‏ : ‎ Amazon EssentialsASIN ‏ : ‎ B07BJKWDS3Numero modello articolo ‏ : ‎ MAE45005SP18Categoria ‏ : ‎ Uomo

100% Cotone

Chiusura: Pull on

Lavare in lavatrice

Stile scollo: T-Shirt

Manica lunga

Slim-fit Long-sleeve T-shirt

Scuro

Miglioriamo ogni giorno: ascoltiamo i feedback dei clienti e ottimizziamo ogni dettaglio per garantire qualità, vestibilità e comfort.

La modella è alta 180 cm e indossa la taglia M.

18,86€