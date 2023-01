Amazon Essentials Leggings Sportivi Donna

Dinamici, comodi e alla moda: queste le caratteristiche dei leggings creati per venire incontro alle tue esigenze. Per tutte le sportive che non vogliono rinunciare ad esprimere la loro personalità anche durante gli allenamenti in palestra. Perfetti da abbinare a t-shirt traspiranti o reggiseni sportivi racerback.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 22 x 14.8 x 3.8 cm; 200 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 18 ottobre 2018Produttore ‏ : ‎ AURIQUEASIN ‏ : ‎ B07G2DZSSQNumero modello articolo ‏ : ‎ AEW181LSS22Categoria ‏ : ‎ Donna

È caratterizzato da una vita comoda ed elasticizzata per una vestibilità aderente e sicura

87% Poliestere, 13% Elastan

Chiusura: elastico in vita

Lavabile in lavatrice

Regular Fit

Non lavabile

18,00€